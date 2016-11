Strafrechtlich verfolgte Personen nicht eingeladen

Nationalfeiertag: Militärparade und Staatsempfang

Samstag, 26. November 2016

Bukarest (ADZ) - Senatschef Călin Popescu Tăriceanu, PSD-Chef Liviu Dragnea und der frühere Premierminister Victor Ponta werden am 1. Dezember, dem Nationalfeiertag Rumäniens, weder an der Militärparade noch am Staatsempfang der Präsidentschaft teilnehmen – und zwar, weil sie erst gar nicht eingeladen werden. Wie Präsidentschaftssprecherin Mădălina Dobrovolschi am Donnerstag bekanntgab, sind von der diesjährigen Gästeliste der Präsidentschaft nämlich „Personen mit strafrechtlichen Problemen“ ausgeschlossen worden. Dobrovolschi erläuterte, dass man bei ihrer Aufstellung von „gewissen Integritätskriterien“ ausgegangen sei, keinerlei Probleme strafrechtlicher Natur sei dabei selbstverständlich eine Grundvoraussetzung. Da zurzeit sowohl der zweite Mann im Staat, Senatspräsident Popescu Tăriceanu, als auch Ex-Regierungschef Victor Ponta strafrechtlich verfolgt sind und PSD-Chef Liviu Dragnea bekanntlich rechtskräftig wegen Wahlbetrugs verurteilt worden ist, werden sie folglich am Nationalfeiertag mangels einer Einladung erstmals sowohl der Militärparade vom Vormittag als auch dem Staatsempfang am Abend fernbleiben. Nach Angaben der Präsidentschaftssprecherin verschickte das Präsidialamt diesmal rund 600 Einladungen für die Militärparade und etwa 500 für den Staatsempfang.