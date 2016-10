Subskription für Skulptur könnte verlängert werden

Dienstag, 04. Oktober 2016

Bukarest (Mediafax/ADZ) - Am 30. September war der letzte Termin der Subskription für den Ankauf der Brâncuși-Skulptur „Die Weisheit der Erde“, wobei Premier Dacian Cioloș die Kampagne als einen Erfolg bezeichnet. Gespendet wurden 1.163.032 Euro, das in vier Monaten, wobei in den letzten Tagen die SMS stark zugenommen haben. Insgesamt haben sich rund 100.000 Bürger an der Subskription beteiligt.

Die Regierung hatte 5 Millionen Euro für den Ankauf der Skulptur bereitgestellt, die anderen 6 Millionen Euro sollten durch die Subskription aufgebracht werden. Aus diesem Grund überlegt die Regierung, die Subskriptionsperiode weiter zu verlängern und einen späteren Terminschluss festzulegen.