Tăriceanu fühlt sich missverstanden

Mittwoch, 19. Juni 2019

ALDE-Chef Tăriceanu. Archivfoto: Agerpres

Bukarest (ADZ) - ALDE-Chef Călin Popescu-Tăriceanu hat am Montag klargestellt, dass seine Aussage nach der Europawahl vom 26. Mai, dass eine potenzielle Kandidatur bei den kommenden Präsidentschaftswahlen im Spätherbst im Moment für ihn nicht in Frage käme, falsch verstanden worden sei. Es sei noch nichts endgültig beschlossen. Innerhalb der Partei würde höchstwahrscheinlich noch diese Woche besprochen werden, welches die beste Option für einen Kandidaten wäre, der „die besten Chancen hat, Johannis zu besiegen“, so Tăriceanu.