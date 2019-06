Tăriceanu: PSD-ALDE unterstützen Isărescu für weiteres Mandat

Mittwoch, 26. Juni 2019

Mugur Isărescu Archivfoto: Agerpres

Bukarest (ADZ) - Senats- und ALDE-Chef Călin Popescu-Tăriceanu hat am Montag angekündigt, dass in einem Gespräch mit Premierministerin Viorica Dăncilă festgelegt wurde, den bisherigen Gouverneur der Nationalbank (BNR) Mugur Isărescu für ein neues Mandat an der Spitze der Notenbank vorzuschlagen. Für den zukünftigen Aufsichtsrat der BNR werde, entsprechend den Mehrheitsverhältnissen im Parlament, die PSD vier Sitze vorschlagen, die PNL zwei und USR sowie ALDE jeweils einen; es sei auch möglich, dass die Sozialdemokraten einen Platz im Aufsichtsrat an den Ungarnverband abgeben, so Tăriceanu.



Mehrere Mitglieder der PSD und ALDE haben mitgeteilt, die Erneuerung des Mandats von Isărescu persönlich nicht mittragen zu wollen. Laut PSD-Pressesprecher Mihai Fifor werde innerhalb der Partei noch verhandelt. Das derzeitige Mandat von Isărescu, der schon seit 1990 die BNR leitet, läuft im Herbst aus. Kommende Woche soll in einer außerordentlichen Parlamentstagung die neue BNR-Führung gewählt werden.