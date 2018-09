Tăriceanu will Botschafter Maior abberufen lassen

Freitag, 14. September 2018

Bukarest (ADZ) - Senatspräsident Călin Popescu Tăriceanu will Rumäniens Botschafter in den USA abberufen lassen. George Maior wurde am Mittwoch vor den Außenausschuss des Oberhauses bestellt, um sein Statement zum umstrittenen Giuliani-Brief zu erklären – ein Brief, über den der Anwalt des US-Präsidenten mittlerweile eingeräumt hat, ihn „gegen ein Honorar“ aufgesetzt zu haben. Trotzdem warf Tăriceanu Maior vor, hierzu nicht die nötige „diplomatische Zurückhaltung“ an den Tag gelegt zu haben. Maior konterte und sagte, es sei „präzedenzlos, dass ein Botschafter gegeißelt wird, nur weil er die Wahrheit beim Namen nennt“.