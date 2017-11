TelDrum-Affäre: Dragnea von Parteikollegen verpfiffen

Ponta, Grindeanu, Şova und Teodorovici sind Zeugen

Donnerstag, 16. November 2017

Die Antikorruptionsbehörde DNA konnte die Verbindung zwischen Dragnea und TelDrum nachweisen.

Bukarest (ADZ) - Nicht nur das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF), sondern auch die eigenen Parteikollegen haben PSD- und Unterhauschef Liviu Dragnea mit ihren Zeugenaussagen in die Bredouille gebracht.



Zu den von den Korruptionsjägern bisher verhörten Zeugen gehören Ex-Premier und Dragneas Vorgänger an der PSD-Spitze Victor Ponta, der von Dragnea per Misstrauensvotum gestürzte Ex-Regierungschef Sorin Grindeanu, die früheren PSD-Minister Dan Şova und Eugen Teodorovici sowie der ehemalige Präfekt von Teleorman, Teodor Niţulescu.



Ponta ließ die Öffentlichkeit am Dienstag auf Facebook wissen, dass sowohl er als auch die restlichen vorgeladenen früheren Parteikollegen der ermittelnden Staatsanwältin „die Wahrheit“ und alles, was man wisse, gesagt hätten, schließlich sei „Meineid eine Straftat“. So etwa soll Ex-Transportminister Dan Şova zu Protokoll gegeben haben: „Wir wussten alle, dass TelDrum Herrn Dragnea gehört“. Dank der Zeugenaussagen und etlicher sichergestellter Beweise konnte die DNA die seit Jahren kolportierte Verbindung zwischen Dragnea und dem umstrittenen, auf öffentliche Aufträge abonnierten Bauunternehmen nun endlich nachweisen.