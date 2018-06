Termine für das neue Schuljahr 2018/19

Samstag, 16. Juni 2018

Bukarest (ADZ) - Endlich Sommerferien! Am 15. Juni endete das Schuljahr 2017/18, den neuen Schulbeginn im Herbst legte das Bildungsministerium für den 10. September fest.



Des Weiteren wurde das Programm des Schuljahrs 2018/19 mit 168 Unterrichtstagen (34 Wochen) bekannt gegeben: Das erste Semester dauert vom 10. September 2018 bis 1. Februar 2019, das zweite vom 11. Februar bis 14. Juni 2019. Die Winterferien fallen auf den Zeitraum 22. Dezember 2018 bis 13. Januar 2019, die Semesterferien auf den 2. bis 10. Februar, die Frühlingsferien dauern vom 20. April bis 5. Mai und die nächsten Sommerferien vom 15. Juni bis 15. September 2019. Vorschüler und Erstklässler dürfen sich außerdem über eine Ferienwoche vom 27. Oktober bis 4. November freuen.



Für die Abschlussklassen des Lyzeums endet das Schuljahr schon am 31. Mai 2019, für die achte Klasse am 7. Juni 2019, darauf folgen die Prüfungen.