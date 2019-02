Timmermans und ALDE – Schützenhilfe für Kövesi

Ex-DNA-Chefin: neuer Ablehnungsantrag gegen Florea

Mittwoch, 20. Februar 2019

EU-Kommissionsvize Frans Timmermans Archivfoto: EU-Kommission

Bukarest (ADZ) - Die frühere DNA-Chefin und aktuell aussichtsreichste Bewerberin auf das Amt des Europäischen Chefermittlers, Laura Kövesi, erhält Schützenhilfe seitens der ALDE-Fraktion im EU-Parlament sowie seitens Kommissionsvize Frans Timmermans, der die europäischen Sozialdemokraten bekanntlich als Spitzenkandidat in die anstehende Europawahl führt. Kövesi habe als Korruptionsjägerin über die Jahre „ausgezeichnete Arbeit“ geleistet, sagte Timmermans am Montag dem Sender Euronews. Der Chef der ALDE-Fraktion im EU-Parlament, Guy Verhofstadt, twitterte indes, sich in einem Schreiben an Parlamentspräsident Antonio Tajani „konsterniert“ über die „Attacken der rumänischen Regierung auf Kövesi“ gezeigt sowie klargestellt zu haben, dass es „Pflicht des EU-Parlaments“ sei, sicherzustellen, dass Kövesi am Bewerbungsverfahren teilnehmen könne.



Die angesehene Staatsanwältin stellte derweil am Montag im Rahmen der gegen sie laufenden Ermittlungen der Sonderbehörde für Justizstraftaten einen neuen Ablehnungsantrag gegen die Ermittlerin Adina Florea. Ihren zweiten Ablehnungsantrag gegen die Behördenleiterin wies Generalstaatsanwalt Lazăr indes als unzulässig zurück.