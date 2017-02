Traian Băsescu will PMP-Vorsitz niederlegen

Donnerstag, 02. Februar 2017

Bukarest (ADZ/Mediafax) - Ex-Präsident Traian Băsescu hat angekündigt, den Vorsitz der von ihm geführten Partei der Volksbewegung (PMP) niederlegen zu wollen. Er habe sein Ziel erreicht: Seine Partei sei nach den Wahlen in das Parlament eingezogen und sie habe mittlerweile gefestigte Strukturen. Während der laufenden Legislaturperiode werde er sein Mandat als Senator weiterhin ausüben. In seiner auf Facebook veröffentlichten Stellungnahme kündigte er an, die Übergabe der Parteiführung zu organisieren.