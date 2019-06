Trump schlägt Zuckerman als neuen US-Botschafter vor

Samstag, 22. Juni 2019

Bukarest (ADZ) - Adrian Zuckerman ist von US-Präsident Donald Trump als neuer Botschafter der USA in Rumänien vorgeschlagen und am Donnerstag vom Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des US-Senats angehört worden. Der gebürtige, in früher Kindheit ausgewanderte Bukarester lobte die Errungenschaften Rumäniens der letzten Jahre, unterstrich aber auch, dass das Land den Kampf gegen die Korruption weiterführen müsse. Dafür würde er seine volle Unterstützung anbieten, falls ihm die Position zugesagt werde. Der demokratische Staat sei 30 Jahre nach der Abschaffung des kommunistischen Regimes noch in einem anfänglichen Stadium. Auch sei es äußerst wichtig, ein wirtschaftsfreundlicheres Umfeld zu schaffen und in die Infrastruktur, das Gesundheits- und Bildungswesen zu investieren und die öffentliche Verwaltung zu stärken. Rumänien sei von großer wirtschaftlicher, militärischer und geostrategischer Bedeutung und die Absicht der Destabilisierung der Demokratie seitens Russland sei nicht zu unterschätzen.