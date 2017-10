U-Ausschuss für Verteuerung von Strom und Erdgas

Mittwoch, 04. Oktober 2017

Bukarest (ADZ) - Die jüngsten Preissteigerungen bei Strom und Erdgas sollen nach Angaben von PSD- und Unterhauschef Liviu Dragnea von einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss unter die Lupe genommen werden. Dragnea zufolge trägt nämlich einzig die nationale Strom- und Energieregulierungsbehörde ANRE Schuld an den jüngsten Preiserhöhungen, was von dem bereits beschlossenen U-Ausschuss zur Prüfung der ANRE-Tätigkeit unverzüglich beleuchtet werden müsse. Die Energieanbieter würden ihre Verluste auf die Verbraucher abwälzen, was die ANRE jedoch offenbar nicht im geringsten bekümmere, sagte Dragnea am Montag.