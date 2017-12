UDMR-Politiker vergleicht Protestler mit Bergarbeitern

Sonntag, 10. Dezember 2017

Bukarest (ADZ) - Der UDMR-Abgeordnete Mártón Arpád hat am Donnerstag die gegen die Änderung der Justizgesetze demonstrierenden Menschen mit den Anfang der 1990er Jahre in Bukarest marodierenden Bergarbeitern verglichen. Angesichts der Empörungswelle über dessen im Sonderausschuss für die Justizreform gefallene Bemerkung war UDMR-Chef Kelemen Hunor wenig später bemüht, die Wogen zu glätten: Im Namen des gesamten UDMR entschuldige er sich bei den Protestlern sowie all jenen, die sich durch Mártóns unbedachte Aussage beleidigt gefühlt hätten, letzterer habe mit seiner Aussage niemanden beleidigen wollen, so Kelemen.