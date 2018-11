Udrea und Bica bleiben in Untersuchungshaft

Dienstag, 20. November 2018

Bukarest (ADZ) - Die sich zu Jahresbeginn nach Costa Rica abgesetzte Ex-Entwicklungsministerin Elena Udrea und die frühere Chefermittlerin der Antimafia-Staatsanwaltschaft DIICOT, Alina Bica, bleiben in U-Haft – die costa-ricanische Höchstinstanz lehnte am Wochenende ihre gegen die verfahrenssichernde Ermittlungsnahme eingelegten Rechtsmittel ab. Die beiden hierzulande rechtskräftig verurteilten 44-Jährigen, nach denen per internationalem Haftbefehl gefahndet wurde, waren Anfang Oktober in San José von costa-ricanischen Interpol-Beamten festgenommen worden. Beide hatten in dem mittelamerikanischen Staat Asyl beantragt.