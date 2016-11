Umfrage: Rumänen fürchten Korruption am meisten

Eigene Familie bleibt größtes Glück der Menschen

Mittwoch, 16. November 2016

Bukarest (ADZ) - Laut einer Anfang November durchgeführten Erhebung des Klausenburger Meinungsforschungsinstituts IRES zum Thema der Ängste und Freuden der Bevölkerung sehen die rumänischen Bürgerinnen und Bürger Korruption als beängstigenden Faktor an: 90% der Befragten gaben an, Korruption am meisten zu fürchten, gefolgt von der maroden Straßeninfrastruktur (88%) sowie dem prekären Gesundheitssystem des Landes (82%). 80% versetzen Preissteigerungen in Angst, während die zunehmende Alterung der Bevölkerung 79% besorgt. Vor Armut fürchten sich 78% der Befragten, vor einem verheerenden Erdbeben 64%. Wegen möglichen Terroranschlägen sind 61% in Sorge, während 58% der Befragten Angst vor einem Krieg in der Region haben; mehr als die Hälfte fürchtet sich zudem vor dem Zuzug zahlreicher Flüchtlinge. 29% der Befragten fürchten Gesundheitsschäden, 11% gaben die Angst vor dem Verlust ihres Arbeitsplatzes als ihre größte an. Am meisten beglückt die Rumänen ihre eigene Familie – 99% führten letztere als ihr „höchstes Glück“ an; den gleichen Wert erzielte auch die Gesundheit. 92% erklärten, dass ihr eigenes Heim sie glücklich mache, 88% bezeichneten ihren Glauben als Glücksfaktor. Für 78% ist ihr Arbeitsplatz ausschlaggebend für das persönliche Glück, für 45% die politische Lage im Land.