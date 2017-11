Unklarheit um Einkommen der IT-Fachkräfte

Dienstag, 14. November 2017

Bukarest (ADZ) - Die am Mittwoch beschlossene Steuerreform sorgt bei Fachkräften im IT-Bereich für Unklarheit. Der PSD-Vorsitzende Dragnea hatte am Sonntag bekräftigt, dass die Informatiker weiterhin von der Lohnsteuer befreit bleiben sollen – das Problem werde „von der Regierung gelöst“. Die PSD-Abgeordnete Ana Birchall hatte bereits am Freitag eine entsprechende „ministerielle Anordnung“ in Aussicht gestellt. Daraufhin warnte Finanzanalyst Adrian Benţa: Nach vollständiger Übernahme der Krankenkassen- und Sozialabgaben hätten die IT-Fachkräfte ohne ausgleichende Lohnerhöhungen Verluste zu beklagen.