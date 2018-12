Urteile von Udrea und Bica bleiben rechtskräftig

Freitag, 14. Dezember 2018

Bukarest (ADZ) - Laut Mitteilung der rumänischen Behörden an die Justiz in Costa Rica sind die Urteile in den Fällen Elena Udrea und Alina Bica gültig, was die Advokaten der beiden im Gefängnis in Costa Rica befindlichen ehemaligen Politikerinnen bestritten hatten. Die gewesene Tourismusministerin Udrea ist wegen Bestechung im Fall „Gala Bute“ zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Sie war am 3. Oktober 2018 zusammen mit Alina Bica, Ex-Chefin der Anti-Mafia-Staatsanwaltschaft (DIICOT), die im selben Fall angeklagt worden war, auf Forderung von Interpol in Costa Rica in Untersuchungshaft genommen worden. Rumänien fordert die Auslieferung der beiden.