US-Botschafter Klemm beim Justizminister

Donnerstag, 07. September 2017

Bukarest (Mediafax/ADZ) - Nach dem zweistündigen Gespräch, das der amerikanische Botschafter in Bukarest, Hans Klemm, Dienstag mit dem rumänischen Justizminister Tudorel Toader in dessen Ministerium geführt hat, wurde ein gemeinsames Kommuniqué versandt. Darin ist nicht mehr wie davor von „Besorgnis“ die Rede, sondern von „rumänisch-amerikanischer Kooperation aufgrund der Partnerschaft und Zusammenarbeit im Bereich der Justiz“. Botschafter Hans Klemm erklärte gegenüber den Journalisten, dass das Gespräch in einem positiven Sinn verlaufen sei, er werde auch künftig gern mit dem Minister und der Regierung zusammenarbeiten.