US-Senatoren rügen Kövesis Abberufung

Mittwoch, 08. August 2018

Bukarest (ADZ) - In einem Schreiben an Regierungschefin Viorica Dăncilă haben der prominente republikanische US-Senator John McCain und sein demokratischer Kollege Christopher Murphy die „erzwungene Abberufung“ Laura Kövesis als DNA-Chefin sowie die wiederholten Vorstöße der Koalition gegen das Justizsystem scharf kritisiert.



In dem auf letzten Donnerstag datierten, jedoch erst am Montag bekannt gewordenen Schreiben heben beide US-Senatoren hervor, dass ein „korruptes Land“ eine „Schwachstelle“ für die NATO bedeutet, und fordern D²ncil² auf, sie über die Pläne ihres Kabinetts hinsichtlich der Korruptionsbekämpfung zu informieren.