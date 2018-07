USR bietet Laura Kövesi Mitgliedschaft an

Donnerstag, 12. Juli 2018

Bukarest (ADZ) - Die bürgerliche USR hat der frisch abberufenen Chefermittlerin der Antikorruptionsbehörde DNA, Laura Kövesi, überraschend die Parteimitgliedschaft angeboten: Sollte Kövesi einen Austritt aus der Magistratur und Eintritt in die Politik in Erwägung ziehen, so wäre es für seine Partei durchaus denkbar, sie bei der Präsidentschaftswahl aufzustellen, sagte USR-Chef Dan Barna am Dienstag. Dass Kövesi an dem Angebot Gefallen finden könnte, scheint jedoch recht unwahrscheinlich – die 45-Jährige hatte am Montag auf ihrer letzten Pressekonferenz als DNA-Chefin klargestellt, weiter Staatsanwältin bleiben zu wollen.