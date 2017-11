USR will Dreiprozenthürde bei Parlamentswahlen

Dienstag, 14. November 2017

Bukarest (ADZ) - Die USR fordert für künftige Parlamentswahlen die Einführung einer Dreiprozenthürde. Bislang müssen Parteien, die sich um den Einzug in das Parlament bewerben, mindestens fünf Prozent der Wählerstimmen auf sich vereinigen. Dies biete die Chance, mehr Wählerinteressen zu berücksichtigen, so der Entwurf. Bei Wahlbündnissen solle der kleinere Partner mindestens zwei Prozent der Stimmen erhalten müssen. Das Projekt wurde bereits in den Senat eingebracht.