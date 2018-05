Vasilescu: Zweite Rentensäule wird freiwillig

Donnerstag, 31. Mai 2018

Bukarest (ADZ) - Nach Angaben von Arbeitsministerin Lia Olguța Vasilescu (PSD) wird die zweite Rentensäule künftig nicht mehr zwingend, sondern freiwillig sein. Wie Vasilescu am Dienstagabend in einem TV-Gespräch sagte, sei dies aus Regierungssicht „beschlossene Sache“. Man werde „nichts verstaatlichen“, sondern den Menschen den ganzen Sommer über „Vor- und Nachteile“ der zweiten Rentensäule erläutern, einschließlich Höhe der Bezüge, mit denen sie als bisherige Beitragszahler im Alter rechnen könnten. Auch sie gehöre zu den Beitragszahlern und wolle als solcher Alternativen eingeräumt wissen, so die Arbeitsministerin.