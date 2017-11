Verteidigungsminister Fifor trifft Chef des Pentagons Mattis

Freitag, 10. November 2017

Bukarest (ADZ) – Rumäniens Verteidigungsminister Mihai Fifor (PSD) ist am Mittwoch in Brüssel am Rande der Tagung der NATO-Verteidigungsminister mit seinem amerikanischen Amtskollegen James Mattis zu einem Vieraugengespräch zusammengetroffen, wie das Verteidigungsressort anschließend in einer Pressemitteilung bekannt gab. Kernthemen des Gesprächs zwischen Fifor und dem Pentagon-Chef seien der Ausbau der bilateralen Beziehungen zwecks Stärkung der NATO-Ostflanke und die Teilnahme der USA an Schwarzmeer-Initiativen gewesen, hieß es. Fifor lud Mattis nach Bukarest zum Vorbereitungstreffen für den NATO-Gipfel im Juli 2018 in Brüssel ein.