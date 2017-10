Verteidigungsministerium treibt Raketenkauf voran

Erster Kaufvertrag für Patriot-System im November

Freitag, 06. Oktober 2017

Bukarest (ADZ) - Verteidigungsminister Mihai Fifor will in höchstens zwei Wochen einen Gesetzesentwurf zur Anschaffung von Patriot-Flugabwehrraketen aus den Vereinigten Staaten von Amerika ans Parlament schicken. Dies gab Fifor am Mittwoch im Parlamentspalast in Bukarest bekannt. Der erste Kaufvertrag für ein Patriot-System soll anschließend bereits Anfang November abgeschlossen werden können.



Laut dem Verteidigungsminister werden die sieben Raketensysteme, welche in den kommenden Jahren zu einem Gesamtpreis von rund 3,9 Milliarden US-Dollar angeschafft werden sollen, den gesamten rumänischen Luftraum einschließlich der US-amerikanischen Stützpunkte bei Deveselu und Kog²lniceanu verteidigen.



Fifor beteuerte erneut, dass Rumänien in diesem Jahr zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigungs- und Rüstungsausgaben aufbringen werde. Für den heutigen Freitag ist ein Treffen des Verteidigungsministers und des Premiers Mihai Tudose mit Vertretern des US-amerikanischen Rüstungskonzerns General Dynamics für den Ankauf von gepanzerten Transportfahrzeugen der Modellreihe 8X8 Piranha vorgesehen.