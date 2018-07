Vier Anwärter auf den Posten des DNA-Chefermittlers

Justizminister: „Kann gut sein, dass ich keinen von ihnen vorschlage“

Mittwoch, 25. Juli 2018

Bukarest (ADZ) – Vier Kandidaten haben sich am Montag wenige Stunden vor Ablauf der Einschreibefrist für den Posten des Chefermittlers der Antikorruptionsbehörde DNA beworben. Nach Angaben von Justizminister Tudorel Toader wird sein Ressort nun als nächstes die Personalien prüfen, voraussichtlich Donnerstag die Jobinterviews vornehmen, sodass er eine Personalentscheidung eventuell schon Freitag fällen könne.



Die Anwärter auf den DNA-Chefposten sind: Florentina Mirică, eine von Ex-DNA-Chefin Laura Kövesi geförderte Abteilungsleiterin innerhalb der Antikorruptionsbehörde, die in den letzten Jahren u. a. gegen Ex-Vizepremier Gabriel Oprea (Dienstwagen-Affäre), die Leitung der staatlichen Krankenkasse CNAS sowie gegen korrupte Richter ermittelte; Marius Iacob, bisheriger stellvertretender Chefermittler der DNA, der u. a. in den Causae der „Colectiv“-Tragödie, des Brandes in der Frauenklinik „Giulești“ sowie des medienwirksamen Falles um die 2009 spurlos verschwundene Anwältin Elodia Ghinescu ermittelte. Für den Chefposten bewarben sich weiters auch die gegenwärtige DNA-Staatsanwältin und frühere Konstanzaer Chefermittlerin Elena Grecu sowie ein stellvertretender Chefermittler der Generalstaatsanwaltschaft, Cristian Lazăr.



Es könne gut sein, dass er dem Staatsoberhaupt keinen der vier vorschlage und das Auswahlverfahren wiederholen lasse – dies werde sich nach eingehender Prüfung der Personalien zeigen, sagte der Justizminister zunächst. Dienstagmorgen fügte Toader hinzu, dass er durchaus in Betracht ziehe, „jemanden außerhalb der DNA“ für deren Leitung vorzuschlagen. Der neue Chefermittler habe „unter der Autorität des Justizministers“ zu wirken und die Behörde eingedenk ihrer „guten und schlechten Seiten“ umzubauen, so Toader.