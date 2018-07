Votum für Neuregelungen zur Waldbewirtschaftung

Initiatorin stimmt gegen eigene Vorlage

Donnerstag, 12. Juli 2018

Bukarest (ADZ) - Das Abgeordnetenhaus hat am Dienstag als entscheidende Kammer grünes Licht für Neuregelungen zur Waldbewirtschaftung gegeben. Bei 11 Enthaltungen stimmten 136 Parlamentarier für, 84 gegen die Bestimmungen.



In das Nein-Lager wechselte auch die PSD-Abgeordnete Doina Pană, die die Vorlage mit auf den Weg gebracht hatte. In der ursprünglichen Fassung war keine Veräußerung von Lebendholz mehr vorgesehen – stattdessen sollte der Holzverkauf erst nach dem Fällen durch die Forstverwaltung erfolgen. Zudem war vorgesehen, einen Teil der gefällten Bäume als günstiges Brennholz zu veräußern: „Wir haben hier eine Krise“, gab Pană am Rande der Abstimmung zu bedenken. Die nun beschlossene Novelle gibt dem Käufer der zu fällenden Bäume das alleinige Entscheidungsrecht bezüglich ihrer Verwendung.