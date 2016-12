Wahlbeteiligung geringer als vor vier Jahren

Montag, 12. Dezember 2016

Bukarest (Mediafax/ADZ) - Die Wahlbeteiligung konnte diesmal durch die Medien den ganzen Wahltag über verfolgt werden. Beim Schließen der Urnen um 21 Uhr stellte sich heraus, dass 7,2 Millionen Bürger von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht haben. Das sind 39,49 Prozent der Wahlberechtigten, weniger als 2012, als die Beteiligung 41,7 Prozent ausmachte. Was die Verwaltungskreise betrifft, so stehen Olt (47,16 Prozent), Teleorman (46,3 Prozent), Dolj (45,06 Prozent) und Harghita (44,6 Prozent) an der Spitze. Die schwächste Beteiligung wurde in den Kreisen Maramureş (31,72 Prozent), Vaslui (32,9 Prozent) und Jassy (34,4 Prozent) verzeichnet. Die Wahlbeteiligung in Bukarest betrug 41,61 Prozent.