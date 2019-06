Weber für Amt des Ombudsmanns vorgeschlagen

Mittwoch, 26. Juni 2019

Bukarest (ADZ) - Victor Ciorbea hat am Montag offiziell mitgeteilt, dass er das Amt des Ombudsmanns abgebe. Seine Amtszeit war schon am 5. Mai zu Ende gegangen. Die Regierungskoalitionspartei ALDE hat als Nachfolgerin Renate Weber vorgeschlagen, die Abstimmung wird noch heute während einer Plenarsitzung stattfinden. Weber ist inzwischen aus der Partei ausgetreten, um sich für das Amt bewerben zu können, und ist nach eigener Aussage geehrt, dass ihr solch ein großes Vertrauen entgegengebracht wird. Sie werde ihr Bestes tun, falls für sie gestimmt werde. Der Ombudsmann wird in Rumänien für eine Amtszeit von fünf Jahren gewählt.