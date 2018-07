Weitere Parlamentstagung Ende August

Dienstag, 24. Juli 2018

Bukarest (ADZ) – Die von PSD-Chef Liviu Dragnea einberufene außerordentliche Parlamentstagung ist kaum beendet, da deutet sich bereits die nächste an: Eine weitere außerordentliche Parlamentstagung werde Ende August steigen, sagte der Vorsitzende des parlamentarischen Sonderausschusses für die Justizgesetze, Florin Iordache (PSD), dem Sender Radio France International am Wochenende. Grund dafür ist, Iordache zufolge, die von Rumänien nicht in nationales Recht umgesetzte sogenannte vierte Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche, weswegen die EU-Kommission letzte Tage ein Vertragsverletzungsverfahren gegen das Land eingeleitet hat.