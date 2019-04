Weiterer Abgeordneter verlässt die PSD

Donnerstag, 04. April 2019

Bukarest (ADZ) - Die PSD büßt einen weiteren Parlamentarier ein: Ihr Abgeordneter von Hunedoara, Sorin Marica, hat am Dienstag seinen Austritt bekannt gegeben – die Partei vertrete längst nicht mehr „die Interessen von vielen, sondern lediglich einer einzigen Gruppe“. Er werde fortan in Victor Pontas Partei „Pro Romania“ weitermachen, so Marica. Seinerseits teilte der Ex-Premier mit, dass „Pro Romania“ im Unterhaus mittlerweile auf die gleiche Zahl von Abgeordneten kommt wie der UDMR – nämlich auf 21. Er sei sich zudem sicher, dass Marica nicht der letzte Parlamentarier sein werde, der der PSD den Rücken kehrt, fügte Ponta hinzu.