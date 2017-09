Weltbank soll Autobahn-Bau managen

Sonntag, 10. September 2017

Bukarest (ADZ) - Regierungschef Mihai Tudose (PSD) hat ein Novum in puncto Autobahn-Bau hierzulande angekündigt: So soll ein kläglich gescheitertes Bauprojekt des Transportministeriums, nämlich die Autobahn Comarnic – Braşov/Kronstadt, erstmals von einer ausländischen Institution bzw. der Weltbank verwaltet werden. Er habe im Gespräch mit deren Experten jüngst vereinbart, eine „Projektmanagement-Einheit“ unter ihrer Leitung aufzustellen, um den Bau besagter Autobahn in Angriff zu nehmen, so Tudose.