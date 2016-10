Weltlehrertag am 5. Oktober unterrichtsfrei

Dienstag, 04. Oktober 2016

Bukarest (ADZ) - Bildungsminister Mircea Dumitru hat den alljährlich am 5. Oktober begangenen Weltlehrertag zum unterrichtsfreien Tag erklärt.

Ob dieser gänzlich schulfrei bleibt, hängt von den einzelnen Lehreinheiten ab – ihnen sei es freigestellt, Schulfeste oder sonstige Feierlichkeiten aus diesem Anlass zu organisieren, hieß es in der Ministerverordnung. Einem Sprecher des Bukarester Schulamts zufolge, soll der Weltlehrertag ähnlich festlich wie der internationale Kindertag am 1. Juni begangen werden.