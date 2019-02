Wirtschaft 2018 um 4,1 Prozent gewachsen

Freitag, 15. Februar 2019

Bukarest (ADZ) - Die rumänische Wirtschaft ist im vergangenen Jahr um 4,1 Prozent gewachsen. Dies teilte das Nationale Statistikinstitut (INS) am Donnerstag nach einer ersten Schnellschätzung mit. Weiter gab INS an, dass im vierten Quartal 2018 das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,7 Prozent zugelegt hat.



Am Mittwoch hatte das Statistikamt angekündigt, dass die Industrieproduktion im vergangenen Jahr gegenüber 2017 um 3,5 Prozent zugelegt hat. Im Dezember 2018 war die Industrieproduktion allerdings sowohl gegenüber dem Vormonat als auch gegenüber dem letzten Monat 2017 leicht rückläufig.