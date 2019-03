DaF-Olympiade, Kreisphase 2019

Von: Prof. Beate Greif / „Dr. Ioan Meșotă“ Nationalkolleg, Kronstadt



Montag, 18. März 2019

Motto: „Ich geh` leben. Komm mit!“

Am 2.03.2019 fand landesweit die Kreisphase der DaF – Olympiade statt. Neu ist, dass auch Achtklässler zur Landesphase zugelassen werden, falls sie die Kriterien zur Qualifikation erfüllen. Geschichte oder Essay zu einem Zitat, wobei Intelligenz und Kreativität, sowie die Sprachkenntnisse der Schüler auf die Probe gestellt werden, sowie Lese-und Hörverstehen - das waren die Anforderungen, die den Teilnehmern gestellt wurden und die sie bewältigen mussten. Diese Etappe der Olympiade wurde Anfang Februar von einer Arbeitsgruppe von Deutschlehrern aus verschiedenen Kreisen, in Bukarest, vorbereitet. Dabei wurden Aufgaben für verschiedene Sprachniveaus, von A1 bis C1, gemäß dem europäischen Referenzrahmen, und dem Curriculum, aufgestellt. Generalinspektor Prof. Luminița Stoian ist für den geordneten Ablauf der DaF-Olympiade vonseiten des Unterrichtsministeriums beauftragt.

2021 Schüler wurden eingeschrieben und 356 neutrale Bewerter haben sich zur Korrektur der Arbeiten bereit erklärt, was das hohe Interesse an diesem Wettbewerb beweist. Kronstadt wurde von 96 Schülern aller Sprachniveaus vertreten. Jeder Aufsatz wird von 8 bzw.6 Lehrern aus einem anderen Kreis bewertet; zwei Lehrer benoten je eines, oder zwei der folgenden Kriterien: Themenbezogenheit, sprachliche Richtigkeit, Wörteranzahl und Originalität. Gewinner sind die Schüler mit den kreativsten Aufsätzen, die aber auch über ordentliche Sprachkenntnisse verfügen. Wobei die Ergebnisse der Lese-und Hörverstehenübungen für höchste Objektivität bürgen. Diese Übungen werden vor Ort verbessert. Aufsatzthemen, wie: „ Bevor du mit dem Kopf durch die Wand gehst, überlege: Was will ich im Nebenzimmer?“(Autor unbekannt) oder: „ Wege entstehen dadurch, dass man sie geht“ (Franz Kafka), sollten das Denkvermögen der Schüler ankurbeln und eine Geschichte entstehen lassen.

Auf die Ergebnisse der Kreisphase sind wir alle gespannt! Wir danken dem Goethe-Institut für die Unterstützung in der Durchführung der Olympiade, deren Nationalphase in diesem Jahr in Kronstadt stattfindet. Die Bücher für die Projektprobe „ Rucksackbibliothek“ werden vom Goethe-Institut zur Verfügung gestellt. Diese Probe ist das Highlight der Nationalphase.

Doch darüber nächstes Mal!

Prof. Beate Greif

„Dr. Ioan Meșotă“ Nationalkolleg, Kronstadt



Jedes Jahr kann ich die DAF-Olympiade kaum erwarten. Dieses Jahr war ich noch mehr darauf gespannt, weil ich wusste, dass sich einige Regeln und Bewertungskriterien verändert haben. Deshalb war ich neugierig, was uns für die „Schriftliche Produktion“ vorbereitet würde. Das gegebene Thema habe ich für interessant und jugendorientiert gehalten. Bis jetzt ist es das schönste Thema gewesen, weil es uns erlaubt hat, verinnerlicht und kreativ zu schreiben. Außerdem finde ich es als eine positive Veränderung, dass mehr Wert auf die sprachliche Korrektheit gelegt wird – es ist ja eine Deutscholympiade.

Daria Rusu / „Dr. Ioan Meșotă“ Nationalkolleg, Kronstadt