Eine süße Versuchung: Lavender Cafe& Wine Bar

Sonntag, 12. März 2017

Kinderfreundliche Cafes mit einer Spielecke kann man in Kronstadt an den Fingern einer Hand abzählen. Leider gibt es für Eltern, die mit ihren Kindern unterwegs sind und gerne in Ruhe einen Kaffee oder ein Glas Wein trinken würden, nur wenige Alternativen. Seit wenigen Monaten hat aber auf der Calcarului-Straße (in unmittelbarer Nähe des Lidl-Supermarkts auf der Carpaţilor-Straße) ein nettes Cafe geöffnet. Bei „Lavender Cafe & Wine Bar” gibt es nicht nur eine Kinderecke mit vielen Spielzeugen, Buntstiften und Malheften, sondern auch leckere Eclairs, guten moldauischen Wein und unwiderstehliche Torten. Das Cafe ist perfekt für die Morgenstunden. Dann kann man in Ruhe an einem Tisch arbeiten, indem man einen leckeren Cappucino (7 Lei), einen Bounty Latte (Milchkafee mit Kokosflocken- 9 Lei) oder einen Frappe mit hausgemachter Schlagsahne (12 Lei) genießt. Dazu passt ein Eclair mit Pistazien- oder Zitronencreme. Oder ein Stück Napoleontorte, die in Russland, der Ukraine und der Moldau sehr beliebt ist. Sie besteht aus mehreren Schichten Teig und viel Buttercreme und ist auch in der Variante mit Schokolade erhältlich (12 Lei). An kalten Tagen schmeckt eine heiße Schokolade (9 Lei) besonders gut.



Wer das Cafe am Abend besucht, kann ein „Chişinău“-Bier bestellen. Das populärste Bier in der Republik Moldau ist in keiner anderen Bar in Kronstadt erhältlich. Oder man trinkt ein Glas Wein (Purcari oder Cricova). Zum Wein passen die Käseplatten (ab 30 Lei) Auf der Getränkeliste stehen noch Wintercocktails. Besonders zu empfehlen ist „First Impression“, ein Cocktail mit Rose-Wein, Brombeeren-Sirup umd frischem Zitronensaft. Wer Cocktails ohne Alkohol mag, kann einen „Plan B“ bestellen (Orangenmarmelade, Bananensirup, Ananassaft, frisch gepresster Orangensaft).

Auch für zu Hause oder für den Geburtstag kann man Kuchen bestellen. Entweder leckere Eclairs oder bunte Torten. „Lavender Cafe“ liegt auf der Calcarului Straße nr. 19 B. Das Cafe ist täglich von 8.30 Uhr bis 21 Uhr geöffnet. Mehr Informationen und Fotos von den leckeren Kuchen findet man auf der Facebook-Seite „Lavender Cafe and Wine Bar“.



Elise Wilk