„Herr Strudel“

Sonntag, 19. März 2017

Kürzlich wurde die Konditorei „Herr Strudel“ am Victoriei-Boulevard Nr. 10 eröffnet. Kunden sind auch von der eleganten Ausstattung bei „Herr Strudel“ beeindruckt. Torten zu festlichen Ereignissen können da bestellt werden.

Fotos: der Verfasser

Geht man in Richtung Kronstädter Hauptbahnhof, kommt man gleich links, anfangs des Victoriei-Boulevards Nr. 10 an einer neuen Konditorei vorbei, die vor rund einem Monat eröffnet worden ist. Allein schon der Name „Herr Strudel“ zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Durch die großen Vitrinen erhält man gleich einen Blick auf die elegante Ausstattung, was einen einlädt, einen Besuch darin vorzunehmen. Man wird gleich von dem reichen Angebot an Konditorei- und Patisserieprodukten überrascht, die in den Glasvitrinen zur Schau gestellt sind. Im Speiseraum kann man an den einladenden Tischen davon Kostproben bestellen, Kaffee,Tee oder Erfrischungsgetränke genießen. Die Verkäufer sind entgegenkommend und freundlich.



Da trifft hier das Sprichwort tatsächlich zu, wer die Wahl hat, hat auch die Qual. Kleingebäck jeder Art, Mehlspeisen mit oder ohne Sahne sind bei einem guten Kaffee zu genießen. Die Preise liegen in normalen Grenzen. Je nach Bestellung bei einem Stück Torte zwischen fünf bis sechs Lei. Ein Kaffee Latte kostet 9 Lei, ein Cappuccino 6, ein normaler Kaffee 4 Lei. Eine Schale Tee 4,90 Lei. Ein reichhaltiges Sortiment an Torten für besondere Festlichkeiten wie Taufen, Hochzeiten Geburtstagsfeiern, je nach Wunsch mit Früchten, Schokolade, besonderer Creme, verziert auch mit Zuckerfiguren oder in mehreren Etagen, können da bestellt werden. Ein Kilogramm Torte liegt bei 50 Lei. Geboten wird alles, was die Kunden in diesem Bereich erwarten. Die Patisserieprodukte werden gewogen. Bestellungen können telefonisch über Handy 0733 866 054 vorgenommen werden.



Für die Qualität garantiert auch die Tatsache, dass hier die eigene Laborwerkstätte funktioniert, in dem sämtliche Produkte hergestellt werden. Das sichert auch ihre Frische. Dabei werden kein vorgefrorener Teig und nur frische Eier verwendet. Casa (Haus) „Herr Strudel“ hat im Stadtgebiet drei weitere Konditoreien, die von da aus beliefert werden. Im Unirea Shoping Center nahe des Hauptbahnhofes, bei den Galeriile Orizont 3000 im Astra-Stadtviertel, und in dem Stadtteil wo die Straßen Namen von Schriftstellern tragen, konkret in der I.L. Caragiale-Straße Nr.1A.

Die kürzlich am Victoriei-Boulevard eröffnete Konditorei steht den Kunden täglich zwischen 8 – 20 Uhr – auch am Wochenende - zur Verfügung. Das junge Personal ist stets bedacht, den Kunden auch mit einem guten Rat bei der Wahl der Angebote entgegen zu kommen. Und sicher werden diese zufrieden die Konditorei nach einem schmackhaften Genuss verlassen.



Dieter Drotleff