Kronstädter Kulturkalender 2019 (II)

Freitag, 28. Juni 2019



Juli



Dienstags, donnerstags und samstags, 18 Uhr, Orgelkonzert, Schwarze Kirche.

Sonntags, 19 Uhr, Konzerte im Rahmen des Konzertsommers in Bartholomä.

Vom 14. Juli bis 25. August jedes Wochenende Musica Barcensis

14.7., 11 Uhr, Burgfest, musikalischer Gottesdienst mit dem Gospelkombinat Nordost aus Greifswald, anschließend gemütliches Beisammensein im Kirchhof, Petersberg.

14.7., Konzert des „Orchestre Jeune de Haute Bretagne“ (im Rahmen von Musica Barcensis).

15.7., 18 Uhr, Konzert mit dem Gospelkombinat Nordost aus Greifswald, Fogarasch.

17.7., 18 Uhr, Konzert des Jugendchors Schaffhausen (Schweiz), Schwarze Kirche.

21.7., 18 Uhr, Konzert des Orchesters „Musica Ricercata“ (im Rahmen der Musica Barcensis), Schwarze Kirche.

21.-27.7. Kinderuniversität, Bekokten.

27.7., 18 Uhr, Konzert des Neuen Kammerchors Heidenheim, Schwarze Kirche.

28.7., 10 Uhr, Tauferinnerungsgottesdienst, Schwarze Kirche.

25. - 29. 7., Haferland-Woche im Repser Gebiet.



August

Dienstags, donnerstags und samstags, 18 Uhr, Orgelkonzert, Schwarze Kirche.

Bis 25. August jedes Wochenende, Musica Barcensis

2.-3.8., Heimattreffen in Nußbach.

2.-5.8., HOG-Treffen in Bekokten.

10.-12.8. HOG-Treffen in Seligstadt.

11.8., Gemeindefest, Seligstadt.

11.-17.8., Waldfreizeit, Bekokten.

18.-24.8., Zirkusfreizeit, Bekokten.

23.8., Konzert von „Canzonetta“, Ev. Kirche Bartholomae.

24.8, Festkonzert zum 25-jährigen Jubiläum des Kinder- und Jugendensembles „Canzonetta“, Redoute.

25.8., Bartholomäusfest, Kronstadt-Bartholomae.

25.8.-1.9., Singwoche für junge Erwachsene und Familien, Seligstadt, Veranstaltet vom DFDS.



September

Dienstags, 18 Uhr, Orgelkonzert, Schwarze Kirche

1.9. Abschlusskonzert der Seligstädter Singwoche in Fogarasch.

1.9., Konzert der Jungen Philharmonie Ostwürttemberg, Schwarze Kirche.

4.9., 18 Uhr, Konzert der Kantorei St. Lorenz aus Nürnberg, Schwarze Kirche.

6.9. Theateraufführung in deutscher Sprache, „Die mittlere Lebenserwartung der Waschmaschinen“ von Elise Wilk, eine Produktion des Theaters am Schlachthof Neuss, Deutschland. Kulturzen-trum Redoute.

12.9., „Ein Prosit der Gemütlichkeit“, Forumsfest für Mitglieder und Freunde des Kronstädter Ortsforums

14.9., Strada – G. Baiulescu – Strasse. Nachbarschafts-Veranstaltung. Verschiedene Orte auf der Baiulescu Straße, darunter Forumsgebäude und Gedenkhaus „Stefan Baciu“

20.-26.9., Siebenbürgische Sommerakademie (Teil II), Kallesdorf/Arcalia, mitveranstaltet vom DJVS.

21.9., Gemeindeausflug der Honterusgemeinde.

21.9., Sachsentreffen in Bistritz.

24.9., 18 Uhr, Abschlusskonzert des Orgelsommers, Schwarze Kirche.

Oktober

5.10., Herbstfest des Ortsforums Brenndorf.

13.10., 11 Uhr, Erntedankfest mit gemütlichem Beisammensein und Unterhaltung, Petersberg.

20.10., 10 Uhr, Gottesdienst zu Erntedank, Schwarze Kirche.

25.-27.10., Tage des zeitgenössischen Tanzes, veranstaltet vom Deutschen Kulturzentrum Kronstadt.

27.10., 10 Uhr, Gottesdienst zum Gedenktag der Reformation, Schwarze Kirche.

Steht noch nicht fest: Michael-Weiß-Feier in Marienburg/Kronstadt, der Stichtag wäre der 16.10.

November

10.11., Martinsfest mit der Teilnahme von „Canzonetta“, Blumenau.

11.11., Martinstag, Brenndorf.

11.11., Martinsfest, Reps.

11.11., Martinsfest mit Singbeteiligung der Kinder, Fogarasch.

30.11., Weihnachtsbasar im Kronstädter Forum.

30.11., Adventsbasar des Ortsforums Brenndorf.

Noch nicht terminiert: Projekt „100 Jahre Bauhaus“ mit Ausstellung, veranstaltet vom Deutschen Kulturzentrum Kronstadt; Jazzkonzert, veranstaltet vom Deutschen Kulturzentrum Kronstadt.

Dezember

1.12., Weihnachtsbasar, Bartholomae.

1.12., Adventskonzert, Fogarasch.

7.12., Adventskonzert mit Schülern der Gymnasialschule Reps, Leitung durch Lehrerinnen und Ursula Philippi.

14.12., 11 Uhr, Dankfeier anlässlich der abschließenden Bauarbeiten an der Kirche Brenndorf, Ev. Kirche A.B. Brenndorf.

22.12., 16.30 und 18 Uhr, Krippenspiele mit Christbescherung, Ev. Kirche in der Blumenau – Am zweiten Krippenspiel übernimmt „Canzonetta“ die musikalische Gestaltung.

24.12., 17 Uhr, Gottesdienst am Heiligabend, Schwarze Kirche.

26.12., Weihnachtskonzert „Canzonetta“, römisch-katholische „Peter und Pauls“-Kirche, Kronstadt.

31.12., 12 Uhr, „Meditation und Musik“ – Konzert zur Jahreswende, Schwarze Kirche.



(Angaben ohne Gewähr)