Neu in der Stadt: „Museum Bistro“

Sonntag, 28. Mai 2017

In der Apollonia-Hirscher-Straße gibt es in fast jedem Gebäude ein Cafe oder Restaurant. Das ist gar nicht erstaunlich – die Straße in unmittelbarer Nähe des Marktplatzes ist besonders bei Touristen beliebt. Anstelle der Bar „Colaj“ befindet sich seit einigen Wochen ein neues Cafe neben dem Museum für städtische Kultur und Zivilisation: „Museum Bistro“. Schon am Eingang fällt eine Tafel auf, an der geschrieben steht: „ Kaffe in der Eiswaffell! Neu in Kronstadt!“

„Kaffee in der Eiswaffel“– das bedeutet, der Cappucino, Milchkaffee oder Espresso wird nicht in einer Tasse serviert, sondern in einer Waffel mit leckerer Schokolade (er sieht aus wie eine Eiswaffel). So ist er auch zum Mitnehmen geeignet. Ein Cappucino kostet 12 Lei, Freddocino (Eiskaffee) 15 Lei und ein „Twist Espresso Martini“ (Espresso mit Martini und Schokoladensirup) 20 Lei. Etwas billiger ist der Kaffee in Tassen (ein Espresso kostet 6 Lei, ein Cappuccino 9 Lei).



Das Frühstücksangebot sorgt für einen perfekten Start in den Tag. Es gibt Croissants (5 Lei), Omelette (10-12 Lei) und Club-Sandwiches (10 Lei), aber auch das „Museum“-Frühstück mit Spiegeleiern, Schinken, Käse und Tomaten für 15 Lei. Falls man am Nachmittag oder am Abend ein Bier genießen will, passen Bruschetta dazu. Das sind frisch geröstete, mit Knoblauch eingeriebene Brötchen, die mit Olivenöl beträufelt werden. Es gibt sie mit Lachs und Kapern (12 Lei), Cherrytomaten und Mozarella (12 Lei) oder Thunfisch und Zwiebel (12 Lei). Zu Mittag kann man eine Cremesuppe oder Spaghetti bestellen. Das Cafe eignet sich in den Morgenstunden perfekt als Arbeitsplatz für Freischaffende. Es gibt eine gute W-LAN-Verbindung, der Kaffee schmeckt ausgezeichnet, die Musik ist leise und die Bedienung sehr nett. Die Sommerabende kann man auf der Terasse verbringen. An Wochenenden finden manchmal Konzerte statt. Mehr Informationen auf der Facebook-Seite des Cafes: „Museum bistro“.



Elise Wilk