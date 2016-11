Pubquiz – eine britische Tradition unter der Zinne

Von: Elise Wilk



Sonntag, 06. November 2016

Das Pubquiz (auf Deutsch: Kneipenquiz) ist eine weitverbreitete britische Tradition. Man trifft sich an einem Abend pro Woche in einer Kneipe und spielt zusammen Quiz. In Großbritannien und Irland finden Pubquiz in fast jeder Gaststätte statt, in vielen weiteren Ländern wurde diese Tradition aufgegriffen. Auch ein paar Kronstädter Kneipen haben seit mehreren Jahren diese Tradition eingeführt. Seitdem hat sich eine mehr oder weniger heterogene Gruppe von Stammgästen gebildet, die immer dabei ist. Gespielt wird zumeist in (Tisch-)Teams, die gegeneinander antreten. Am Ende gewinnt das Team mit den meisten Punkten, also mit den meisten richtig beantworteten Fragen. Für jeden Quizabend werden die Fragen von Quizmastern ausgearbeitet und die Antworten ausgewertet. Ein Pubquiz geht üblicherweise über mehrere Runden, in denen Quizfragen unterschiedlichen Typs aus verschiedenen Kategorien gestellt werden. Die Quizfragen sind im Idealfall so konzipiert, dass sie einerseits nicht zu leicht sind, aber andererseits in der Gruppe – durch Diskussion – gelöst werden können. Heutzutage hat man durch Google Antworten auf jede Frage. Aber beim Pubquiz gilt die Regel: ohne Smartphone!

In den folgenden Pubs in Kronstadt werden Quizabende veranstaltet.



The Hockey Pub, Schwarzgasse Nr. 12 – Hier finden an jedem Mittwoch um 20 Uhr Quiz-Abende statt. Zurzeit hat die fünfte Quizmeisterschaft begonnen. Für die Inspiration kann man ein Bier und einen köstlichen Burger bestellen. British Pub, Cuza Vod˛-Straße Nr. 5 – „The big Quiz“ wird hier jeden Montag um 20 Uhr organisiert. Es gibt immer interessante Preise zu gewinnen, also sollte man unbedingt vorbeischauen. Temple Pub&Grill, Mihail Kog˛lniceanu-Straße Nr. 15 – „Pub Quest“, so heisst der Wettbewerb, findet jeden Donnerstag um 20 Uhr statt. Die Themen sind hier Kino und Musik. Im Dezember findet das große Finale statt, mit Preisen im Wert von 3000 Lei. Jar, Purzengasse 42 – Hier ist am Montagabend immer was los. Ein Quiz mit fünf Runden dauert in der Regel etwa zwei Stunden, es werden hauptsächlich Fragen zum Thema „Musik“ gestellt.