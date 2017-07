Internationaler Liederwettbewerb 2017 - Deutsches Lied bis 30. September 2017 einsenden

Der internationale Joseph-von-Eichendorff-Liederwettbewerb 2017 ist gestartet. Unter dem Motto „Schläft ein Lied in allen Dingen“ und unter Schirmherrschaft von Hartmut Koschyk MdB, Beauftragter der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten und Vorsitzender des Stiftungsrats der Stiftung Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland, können sich bis zum 30. September 2017 junge Menschen zwischen 16 und 30 Jahren mit Lebensmittelpunkt im Ausland beteiligen, teilt die Deutsche Gesellschaft e.V. mit. Der Liederwettbewerb möchte zur Auseinandersetzung mit der deutschen Sprache und der deutschen Kultur anregen. Es soll ein Lied verfasst werden, in dem Gedanken zu Deutschland, zur deutschen Sprache und zur deutschen Kultur verarbeitet werden. Die Werke Joseph von Eichendorffs sollen als Inspiration, aber auch als Reibungsfläche dienen. Die vertonten Texte müssen auf Deutsch verfasst werden.



Die drei besten Lieder werden von einer Jury ausgewählt und in Berlin öffentlichkeitswirksam aufgeführt. Sie werden mit Preisgeldern in Höhe von 1500 Euro (Platz 1), 1000 Euro (Platz 2) und 500 Euro (Platz 3) ausgezeichnet. Den Preisträgern wird die Möglichkeit gegeben, ihre Beiträge dem anwesenden Publikum noch einmal vorzuführen. Zudem wird eine DVD die Lieder der zehn Bestnominierten einer breiten Öffentlichkeit vorstellen. Weitere Informationen zur Teilnahme gibt es unter: www.eichendorff-erzaehlwettbewerb.com . Ansprechpartner bei Rückfragen: Jan Roessel, Tel. +49 (0)30 88 412 251, E-Mail jan.roessel@deutsche-gesellschaft-ev.de