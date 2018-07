Ferienangebot für Bücherfreunde

Von: Ralf Sudrigian



Samstag, 07. Juli 2018

Kronstadt – Die Kronstädter Kreisbibliothek „George Bari]iu“ hat für die drei nächsten Juli-Sonntage die Kronstädter Bücherfreunde in den Hof des benachbarten Baiulescu-Hauses auf der Postwiese/Livada Poştei eingeladen. Da sollen bei hoffentlich günstigen Wetterbedingungen zwischen 11 und 13 Uhr Treffen mit Lesern in einem unkonventionellen Rahmen organisiert werden.

Für Sonntag den 8. Juli ist eine Begegnung mit der Kronstädter Schriftstellerin und Buchillustratorin Alexandra Gold geplant. Dabei geht es um Comics und Mangas aus den Sammlungen der Alliance Française und des Japanischen Kulturzentrums. Am 15. Juli wird die Multikulturalität gefeiert. Neuerscheinungen in Englisch, Französisch und Ungarisch stehen zur Verfügung.



Kronstädter historische Gestalten wie Johannes Honterus, Áprily Lájos, George Bari]iu, Maria Baiulescu werden von Laien-Schauspielern verkörpert und berichten so über ihre Zeit. Am 22. Juli geht es um die Welt der Krimis, wobei einer der bekanntesten rumänischen Schriftsteller dieses Genres, George Arion, als Gast eingeladen wurde. Im Hof des Baiulescu-Hauses kann man sich bei diesen Gelegenheiten unter freiem Himmel, im Sessel oder sogar in der Hängematte, beim Bücherlesen richtig entspannen.