13. Internationaler Banater Lehrertag

Von: Raluca Nelepcu



Samstag, 29. September 2018

Temeswar – Der Internationale Banater Lehrertag geht am heutigen Samstag in Temeswar/Timişoara über die Bühne. Bereits gestern fand die Vorbereitung auf die Prüfung zum Deutschen Sprachdiplom (DSD) Stufe II statt, außerdem organisierte das Zentrum für Lehrerfortbildung einen Workshop über Filmen im und für den Unterricht.



Eröffnet wird der Lehrertag offiziell heute, um 9 Uhr, im Karl-Singer-Saal des Adam-Müller-Guttenbrunn-Hauses. Rund 200 Erzieherinnen und Erzieher und Lehrerinnen und Lehrer aus ganz Rumänien und Deutschland sind heuer dabei. Das diesjährige Thema lautet „Intervention, Prävention und Konfrontation bei Störungen im Unterricht”. In Workshops arbeiten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab 10.30 Uhr zusammen, die Ergebnisse werden um 16 Uhr im Festsaal des Nikolaus-Lenau-Lyzeums vorgestellt.