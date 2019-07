150 Jahre seit der ersten Fahrt der von Pferden gezogenen Bahn

Von: Andreea Oance



Dienstag, 02. Juli 2019

Temeswar – Der Nahverkehrsbetrieb Temeswar/Timişoara (STPT) feiert 150 Jahre seit der ersten öffentlichen Fahrt mit der von Pferden gezogenen Straßenbahn. Zu diesem Anlass wurde auch eine neue Jubiläumsfahrkarte veröffentlicht und zum Verkauf gestellt. Am 8. Juli 1869 fand die erste Fahrt der Pferdebahn in der Bega-Stadt sowie die erste solche Nahverkehrsmöglichkeit auf dem Gebiet des heutigen Rumäniens statt. Temeswar war somit die dritte Stadt weltweit, die nach New York (1825) und Paris (1854) über ein solches Verkehrsmittel verfügte.



Der Tag des Nahverkehrs wird seit Jahren am 8. Juli gefeiert. Derzeit sind die Vorbereitungen für das Jubiläum in vollem Gange. Zu den Attraktionen des Tages gehört auch die Fahrt mit den historischen Straßenbahnen, darunter auch jene mit der Pferdebahn.



Die erste von Pferden gezogene Bahn fuhr vor 150 Jahren zwischen dem Trajansplatz und der Temeswarer Innenstadt. Die Gesellschaft für von Pferden gezogene Straßenbahnen wurde Mitte Mai 1869 in Temeswar gegründet. Im Juli desselben Jahres wurde die erste Straßenbahnlinie in Temeswar eingeweiht. Der Temeswarer Nahverkehrsbetrieb besaß fünf Waggons, die in Österreich hergestellt wurden und insgesamt 15 Pferdepaare. Im November 1869 wurde die Straßenbahnlinie in Temeswar erweitert. Die neue Bahnlinie hatte folgende Route: Fabrikstadt – Innenstadt – Josefstadt - Bahnhof. 30 Jahren später - im Jahr 1899 - wurde in Temeswar zum ersten Mal die elektrische Straßenbahn eingeführt.