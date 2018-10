18. Weinfestival

Von: Raluca Nelepcu



Montag, 01. Oktober 2018

Temeswar – Das Weinfestival verlagert sich vom Parkplatz der Shopping City ins Stadtzentrum. Die Ankündigung machte Bürgermeister Nicolae Robu. In diesem Jahr soll das Weinfestival zwischen dem 26. und dem 28. Oktober am Opernplatz in Temeswar/Timişoara stattfinden, so der Stadtvater.



„Es wird eine neue, ´gehobenere´ Auflage im Vergleich zu jener aus dem Vorjahr sein. Voriges Jahr war es eine flohmarktähnliche Auflage, und ich möchte, dass es in diesem Jahr anders wird“, sagte Nicolae Robu. Seinen Aussagen zufolge soll genau überprüft werden, was zum Verkauf angeboten wird, aber auch, wie das Festival als Ganzes aussieht.



Das Weinfestival wurde jahrelang in unmittelbarer Nähe des Dan-P²ltini{anu-Fußballstadions organisiert, bis es 2014 erstmals im Rosenpark stattfand. 2016 wurde es auf dem Parkplatz der Iulius Mall und 2017 auf jenem der Shopping City an der Schager Straße organisiert.