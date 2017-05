20 Plätze für die Sommerakademie in Berlin

Mittwoch, 24. Mai 2017

alk. Bukarest - Die Deutsche Gesellschaft e.V. vergibt 20 Plätze für die Sommerakademie 2017 in Berlin unter dem Titel „Deutsches kulturelles Erbe und seine Rezeption in Mittel-, Ost- und Südosteuropa“. Studenten aller Fachrichtungen können sich bis zum 16. Juni 2017 bewerben. Per E-Mail ist ein auf Deutsch geschriebenes, maximal eine Seite umfassendes Exposé mit biografischen Angaben (Geburtsdaten, Wohnort, Universität, Studienrichtung) und dem thematischen Studien- bzw. Interessenschwerpunkt einzusenden. Als Ergebnis der Akademie soll bis Ende Oktober ein fünf- bis zehnseitiger Beitrag für die Online-Publikation verfasst werden. Gute Kenntnisse der deutschen Sprache sind Voraussetzung. Eine Fachjury wählt bis zum 30. Juni anhand der eingereichten Exposés 20 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus, die vom 20. bis zum 26. August 2017 nach Berlin reisen werden, Reise- und Übernachtungskosten werden von der Deutschen Gesellschaft e.V. übernommen. Die Teilnehmer erwartet ein breit gefächertes Programm an Einführungs- und Fachvorträgen zum kulturellen Erbe in Mittel-, Ost- und Südosteuropa, ein Schreibworkshop, kulturelle Events und natürlich eine Plattform für einen intensiven Austausch. Bewerbungen können an die folgende E-Mail-Adresse gesendet werden: evelyna. schmidt@deutsche-gesellschaft-ev.de.