26 neue Trolleybusse

Von: Ralf Sudrigian



Dienstag, 02. Juli 2019

Kronstadt – Die Kronstädter öffentliche Verkehrsregie wird 26 neue Trolleybusse auf den Verkehrslinien 1, 2, 6 und 31 einsetzen. Die Trolleybusse kommen aus Polen und haben 92 Millionen Lei (einschließlich MwSt.) gekostet. Der Verkauf wurde über einen Vertrag des Ministeriums für regionale Entwicklung und öffentliche Verwaltung abgewickelt. Rund zwei Drittel der Summe stammen aus EU-Mitteln; der Eigenbeitrag Kronstadts liegt bei rund 15 Millionen Lei; vom Ministerium für Regionalentwicklung kommen 11, 7 Millionen Lei.

Bürgermeister George Scripcaru sagte, dass der öffentliche Personenverkehr in Kronstadt und in der Metropolregion die beste Lösung in Sachen Stadtmobilität darstellt. Wenn auch umweltfreundliche Verkehrsmittel verwendet werden, sei das die beste Variante für eine Verbesserung der Luftqualität. In diesem Sinne ist der Ankauf der Trolleybusse nur eine erste Etappe. Weitere umweltfreundliche Busse sollen für Kronstadt angekauft werden