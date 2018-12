29 Jahre seit der rumänischen Revolution

Veranstaltungsreihe beginnt am Wochenende

Von: Andreea Oance



Freitag, 14. Dezember 2018

Temeswar – Mehrere Gedenkveranstaltungen für die Märtyrer, Ausstellungen, eine feierliche Sitzung sowie der Marsch für die Freiheit – das sind nur einige der Veranstaltungen der Eventreihe zu 29 Jahren seit dem Ausbruch der Revolution 1989 in Temeswar/Timişoara.



Die Veranstaltungsreihe beginnt am Samstag, dem 15. Dezember, mit „Mar{ul Libert²]ii“, dem sogenannten „Marsch der Freiheit“. Ab 18 Uhr führt der Umzug vom Pfarrhaus des reformierten Pfarrers László Tökés am Maria-Platz am heutigen Boulevard des 16. Dezembers 1989 über die Maria-Brücke (ehemalige Trajansbrücke), an der Orthodoxen Kathedrale vorbei und bis zum Opernplatz, dem Ort, wo vor 29 Jahren die Unruhen stattgefunden haben.



Am 16. Dezember organisiert der Temeswarer Kommunalrat seine feierliche Sitzung um 11 Uhr. Im Anschluss finden mehrere Aktionen im Opernhaus statt. Um 20 Uhr werden am Opernplatz Kerzen zum Gedenken an die gefallenen Opfer der Revolution angezündet. In der Kirche der Märtyrer, im Giroker Stadtviertel, wird um 23.45 Uhr eine Gedenkmesse gehalten.



Der 17. Dezember ist in Temeswar Trauertag zum Gedenken an die Opfer der Revolution. An diesem Tag sind 1989 die ersten 66 Märtyrer in Temeswar gefallen. Am 17. Dezember werden zahlreiche Andachten und Gedenkmessen in der orthodoxen Kathedrale (um 10 Uhr), in der Märtyrerkirche (12 Uhr) und im Heldenfriedhof (14 Uhr) organisiert. Kerzen werden auch um 18 Uhr auf den Treppen der Kathedrale angezündet, um der Opfer der Revolution zu gedenken, die hier erschossen wurden, darunter auch Kinder.



Am 20. Dezember wurde Temeswar zur ersten kommunismusfreien Stadt in Rumänien erklärt. Um 12 Uhr werden die Sirenen drei Minuten lang in ganz Temeswar heulen, um diesen Moment zu markieren. Abends steigen im Rahmen des Festivals „Rock for Revolution“ die Bands Pro Musica, Melting Dice, Implant pentru Refuz und Sanctuar auf die Bühne vor der Oper.