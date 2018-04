300 Blutspender an zwei Tagen

Von: Dieter Drotleff



Samstag, 28. April 2018

Kronstadt – Diese Tage fand die sechste Auflage einer Blutspendeaktion statt, die von einer Privatklinik in Kronstadt/Brașov organisiert wird. Unter dem Aufruf „Spende Blut! Scheue dich nicht, dich zu retten!“, haben sich rund 300 Personen eingefunden, die innerhalb von zwei Tagen insgesamt 150 Liter Blut gespendet haben. Diese gehörten den verschiedenen Blutgruppen an einschließlich der seltenen, wie AB, B und 0. Ziel der Aktion ist nicht nur, die Blut-Reserven in den Krankenhäusern zu erneuern, sondern auch die Menschen allgemein für dieses Thema zu sensibilisieren.



Laut offizieller Daten befindet sich Rumänien auf dem letzten Platz in Europa mit nur zwei Prozent der Bevölkerung, die Blut spendet, im Vergleich zu Ländern, wo dieser Prozentsatz 6,8 Prozent und mehr beträgt.