3000 Teilnehmer am Start

„Timotion“ findet am Sonntag für einen guten Zweck statt

Von: Andreea Oance



Samstag, 22. April 2017

Temeswar - Über 3000 Teilnehmer haben sich in diesem Jahr beim Großsportevent „Timotion“ eingeschrieben und werden am Sonntag starten. Durch Teilnahmegebühr und Spenden werden diesmal 21 Temeswarer Projekte gefördert. Insgesamt sechs Rennen für Anfänger und Fortgeschrittene – Sportler, Kinder, Erwachsene und für Leute mit Behinderung – werden dabei organisiert. Für all diese wird der Startschuss am Freiheitsplatz gegeben. Somit legt „Timotion“ den Autoverkehr auf einigen Straßen in der Temeswarer Innenstadt zwischen 6.30 und 14.30 Uhr lahm – Nahverkehrsmittel werden dabei umgeleitet. Die Veranstalter des Sportereignisses, der Temeswarer Alergotura-Verein und die Stiftung Temeswar, entschuldigen sich für diese Unannehmlichkeiten und laden alle Temeswarer ein, sich durch Laufen oder Rollen in Bewegung zu setzen. Details zum Ereignis kann man von der Webseite www.timotion.ro abrufen.