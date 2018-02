„4 Könige“ – Deutscher Film am Donnerstag

Mittwoch, 28. Februar 2018

Temeswar (ADZ) - „Weihnachten, Fest des Friedens, Fest der Familie. Nicht so für die vier Jugendlichen, für Lara, Alexandra, Timo und Fedja, nicht so für Doktor Wolf, der sich in der Jugendpsychiatrie um das Quartett kümmert. Die für alle anstrengenden Therapiestunden zeigen, dass die Ursachen der Konflikte, mit denen die Jugendlichen zu kämpfen haben, vor allem in ihren Familien zu suchen sind. Das Weihnachtsfest auf der Station führt zu guten und bösen Überraschungen – und gibt trotz einer bitteren Niederlage Anlass zur Hoffnung“. Mit diesem Teaser lädt das Deutsche Kulturzentrum Temeswar zu einer neuen Filmvorführung im Rahmen der deutschen Filmreihe „FilmparaDE” ein.



Gezeigt wird der Streifen der Regisseurin Theresa von Eltz, „4 Könige”, aus dem Jahr 2015. Die Vorführung findet am Donnerstag, dem 1. März, um 18.30 Uhr, in der Teestube der Cărtureşti-Buchhandlung, in der Mercy-Straße 7, statt. Der Film wird in deutscher Sprache mit englischen Untertiteln präsentiert. Der Eintritt ist, wie üblich, frei. Die deutsche Filmreihe „FilmparaDE“ wird vom Deutschen Kulturzentrum Temeswar in Zusammenarbeit mit dem DAAD-Lektorat an der Temeswarer TU „Politehnica“ und der Cărtureşti-Buchhandlung organisiert. Die Filme werden mit Unterstützung des Goethe-Instituts gezeigt.