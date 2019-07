42. Auflage des Internationalen Kammermusikfestivals in Kronstadt

Von: Dieter Drotleff



Sonntag, 07. Juli 2019

Kronstadt – Vom 8. bis zum 12. Juli 2019 findet die 42. Auflage des Internationalen Kammermusikfestivals in der Stadt unter der Zinne statt. Gegründet 1970 von Ilarion Ionescu Galați, der zum Ehrendirigenten ernannt worden ist, hat diese musikalische Veranstaltungsreihe, die zeitweilig auch unterbrochen worden ist, internationales und einheimisches Prestige erworben. Namhafte Kammermusikformationen, Dirigenten, Solisten haben bisher daran teilgenommen. Am Eröffnungsabend, Montag, dem 8. Juli, wird die „Rhapsodie“ von George Enescu in der Interpretierung des Quartetts „Enescu“ aus Paris, geleitet von Vladimir Mendelssohn (Viola) aus den Niederlanden zu hören sein. Auch Werke von Dvorak und Schubert kommen an diesem Abend zu Gehör. An den Konzertabenden werden Interpreten aus sieben Ländern vor die Kronstädter Musikfreunde treten. Zu diesen gehören u.a. Constantin Bogdănaș (Geige), Florin Szigeti (Geige), Dorel Fodoreanu (Violoncello) aus Frankreich, Attila Pasztor (Violoncello) aus Österreich, Marcello Mazzoni (Klavier), Lapo Vannucci (Gitarre), Luca Torrigiani (Klavier) aus Italien, Răzvan Dragnea (Klavier), Andrei Licareț (Klavier), Anton Niculescu (Violoncello), Alexandru Tomescu (Geige), Săndel Smărăndescu (Kontrabass) aus Rumänien, Takashi Shimizu (Geige) aus Japan, Elisa Fluder (Viola) aus Polen. Zu den namhaften Dirigenten, die auftreten werden, zählen: Cristian Mandeal, Horia Andreescu, Daisuke Soga. Alle Konzerte beginnen 19 Uhr und finden im Patria-Saal statt. Die Eintrittspreise betragen 20 Lei. Finanziert wird das Festival vom Kronstädter Bürgermeisteramt mit 100.000 Lei.